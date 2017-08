De perfil bajo en el ámbito nacional, Federico Storani no deja de caminar en la provincia de Buenos Aires. La semana que pasó tuvo mayor exposición: como primer presidente de la Federación Universitaria Argentina de la Franja Morada recibió una distinción en el marco del 50 aniversario de la agrupación, junto a José Cano, Oscar Catillo y el gobernador Gerardo Morales que habló de "la lucha por la libertad". El premio Sarmiento los unió a impulso de la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez. Sin embargo, en el marco de los festejos del brazo universitario radical, quedó a la luz una vez más la grita (acallada por la campaña) entre los socios de Cambiemos. En su reaparición, Storani no se privó de alguna crítica y recordó que "no se cumple con los preceptos de la Convención de Gualeguaychú" donde se impulsó "una coalición". Todavía pide, como Ricardo Alfonsín y otros, un espacio para debatir políticas públicas. Tanto él como los jóvenes militantes, fueron enfáticos al defender "una Universidad abierta a todos" y la inclusión de extranjeros. Ex diputado y ex ministro del Interior, puso como ejemplo la Universidad de La Plata, donde como docente tiene entre 5 y 6 alumnos bolivianos y peruanos, además de los colombianos y venezolanos que son parte de la matrícula local. En ese marco anticipó un roce que se viene con los socios del PRO: Alejandro Echegaray, diputado nacional y ex secretario general de la Franja Morada, presentó un proyecto en el Congreso para convocar al Tercer Congreso Pedagógico Nacional donde confluirían docentes, gremialistas, funcionarios, partidos políticos, padres y estudiantes. Y eso, probablemente, vaya a contramano de los deseos del Gobierno nacional.