Derrota en Tigre y sed de revancha

Volvió el fútbol. Y para Sergio Massa, fue derrota. El viernes estuvo en la cancha con su hijo Toto, después de recorrer obras en Tigre junto al intendente Julio Zamora. Tal vez debería haberse ido con el casco que usó a la tarde porque el club de sus amores cayó derrotado en Victoria por 0-3 frente a Vélez. Metáfora de la campaña, Massa no se da por vencido así que ayer sábado llevó a su hijo al entrenamiento de la Novena. ¿El diputado y candidato a senador por 1País apostará a la renovación en su equipo? Mientras, en sus filas al menos festejaron una noticia: el pase de un ex randazzista platense que manejó las redes sociales de La Florería, Ezequiel Auspitz, candidato número 13 a diputado. "La Florería cerró hace dos años y a la juventud platense hoy la maneja el sobrino de Florencio, Bruno Randazzo", relativizaron en Cumplir. La carta con las quejas al ex ministro del Interior, igual dolió.