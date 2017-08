No va a ningún lado. En la semana que pasó hubo varias reuniones de Evolución. La mayoría de los dirigentes de la fuerza que lidera Martín Lousteau, junto a radicales rebeldes que apoyan a Mauricio Macri a nivel nacional y en la Provincia a María Eugenia Vidal, es seguir en el mismo lugar. Con la dificultad que presenta al frente haber quedado en el tercer puesto, detrás de la Unidad Porteña en la que confluyeron peronistas y kirchneristas, Lousteau y su gente intentarán recuperar algo de lo que tuvieron dos años atrás. De eso y muchas cosas se habló en varios encuentros durante la semana. Discutir el voto al kirchnerismo será un objetivo. "En general hay satisfación con la campaña propositiva y hay insatisfacción porque esperábamos 3 o 4 puntos más", comenetan radicales porteños que extrañan los tiempos en que confluyeron en alianza con Elisa Carrió y Graciela Ocaña y tuvieron casi un cuarto de los votos. "Seguiremos apoyando a María Eugenia Vidal", consensuaron mientras que definen apuntar contra Daniel Filmus y Mariano Recalde, cabezas de las listas a diputados y legisladores porteños respectivamente. Si se acentúa la polarización, los seguidores de Lousteau juran que seguirán parados en el mismo lugar y reclamando un debate en la Capital. "Se comprometieron, si desde el oficialismo no nos dan el debate, será otro argumento a nuestro favor", concluyó en off un candidato.