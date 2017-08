La campaña de Randazzo, sobre el lomo de Pampero

El sociólogo Ignacio Ramírez mostró una fotografía de un caballo con anteojeras al que todos llamaron Pampero, por el personaje de Paturuzú. En el plenario de candidatos de toda la provincia de Buenos Aires que se realizó en el NH Hotel, fueron varios los que pidieron hablar. Florencio Randazzo se mostró optimista y reiteró que "respetará" a sus 600.000 votantes y no desistirá de su candidatura. El consultor bajó línea: "Se terminó la interna" (por eso dijo que hay que seguir adelante con las anteojeras del caballo y no responder ni a Carta Abierta ni a los 'desertores') y fidelizar el voto propio e ir en busca de los dos dígitos. ¿Cómo harán? El plan es colarse en la polarización, mostrarse como opción opositora y más creíble que Sergio Massa. Hubo una demanda de más presencia del candidato a senador por Cumplir en el interior, donde, según el análisis de la composición y razones de los votos que logró, algunos se convencen de que puede subir. Fernando 'Chino' Navarro reconoció a los militantes que "bancaron" la campaña y advirtió: "Es una falta de respeto que nos pidan que nos bajemos y una falta de respeto que lo pensemos". ¿Lo piensan? Bueno, aseguran que no, pero dicen que el 'Chino' consideró que "por las dudas" había que dejarlo asentado explícitamente mientras que en Twitter aparecía una pregunta: "¿Destiñe Randazzo? Lo paradójico es que la pregunta la hacen desde sus equipos.