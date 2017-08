La frase es un sello de Margarita Stolbizer que podría devenir en leiv motiv de Cumplir. En las filas randazzistas hacen la vista gorda a algunos pases y reniegan de lo perjudicial que puede serles el voto últil. Creen, y así lo dicen, que quien votó a Florencio Randazzo en las PASO volverá a hacerlo. La explicación la dio uno de los integrantes de la lista de candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires: "El que nos votó ya sabía que no ganábamos, nadie puede haber votado a Randazzo pensando que votaba ganador… el que lo votó, lo votó por otra razón y volverá a hacerlo", argumentaba, con exceso de entusiasmo, mientras avanzaba en la organización del megaencuentro entre candidatos que tendrá lugar esta sábado en la sede de la Unión Ferroviaria. El optimismo randazzista cobra además otra dimensión porque la lista de Cumplir, en el Frente Justicialista, no ganó sólo en Chivilcoy, terruño del candidato a senador y ex ministro del Interior. Randazzo ganó en dos ciudades bonaerenses, la suya y Monte Hermoso, aunque sufrió un notorio corte de boleta a favor de Cristina Kirchner. Él tuvo 35,76% de votos y 'Bali' Bucca 37,72 mientras que los candidatos a diputados K tuvieron 14,70 y CFK alcanzó los 18,35. Cambiemos quedó en segundo lugar, con igual porcentaje de votos para sus dos listas. El jueves y viernes, para cuidar esos votos, el senador Juan Manuel Abal Medina viajó y compartió un plenario con el intendente que aglutinó a su militancia peronista, el ingeniero Marcos Fernández. Su mayor mérito: convertir a Monte Hermoso en la Perico de Carlos Menem de 1997 o la emblemática mesa número 86 de Necochea donde en el 2003 ganó Adolfo Rodríguez Saá. En octubre habrá que controlar el cumplimiento, o no, de la teoría randazzista.