En épocas de naufragio político, no faltan quienes abandonan el barco. Un clásico. En Lomas de Zamora señalan con el dedo al precandidato a concejal que perdió la PASO frente al hijo del candidato a diputado provincial Fernando 'Chino' Navarro, Juan Francisco (ex secretario de Salud del intendente Martín Insaurralde, cargo al que renunció cuando se fue a Cumplir). Sí, el Movimiento Evita lomense peleó en la interna contra el precandidato de Florencio Randazzo. Pero el que pierde no acompaña, al menos en este caso. Festeja el concejal Ramiro Trezza, primer candidato en la lista de 1País, que sumó a Emilio Reynoso, ignoto en la pelea nacional pero convertido al massismo. El kirchnerismo también festeja pero en Hurlingham donde otra vez hubo rebeldía. "Sabemos que Florencio Randazzo no podrá ingresar al Senado. Preferimos que Jorge Taiana ocupe ese lugar y represente la voz de la sociedad, y no que lo haga un candidato de Cambiemos que levantará la mano para convalidar estas políticas que tanto hacen sufrir a los argentinos", escribieron en un comunicado seis ex candidatos a concejales y consejeros escolares que depusieron sus aspiraciones y ahora hablan de Unidad Ciudadana (¿antes de postularse, no lo sabían?). Y como no hay dos sin tres, el candidato a consejero escolar por 1País y secretario general de UPCN San Martín, Daniel Rodríguez, anunció junto al sanmartiniense Hernán Lechter, que ahora prefiere a Cristina Kirchner. Por ahora, esos son los lugares donde están.