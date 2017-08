En los pasillos del hotel Alvear, mientras se realizaba el Council of The Americas, Jorge Di Fiori, anfitrión de la Cámara Argentina de Comercio, se animó a conversar con el periodismo on y off. Sorprendió su extensa conversación, tal vez por su deseo de sumarse a los reclamos por una reforma tributaria y para empujar la baja del costo laboral que repetían tanto disertantes como empresarios que caminaban por los salones en busca de hacer oír su voz. Dijo por ejemplo que "si seguimos así, vamos a seguir perdiendo empleo en lugar de recuperar" por lo que comentó algo del plan que llevaron al Gobierno, pedidos, dijeron, para volver más competitivos a los diferentes sectores productivos. Entre las reformas urgentes, mencionó la "injusticia" del sistema previsional y contó que mientras él cobra $ 9000 de jubilación como autónomo, tras aportar 50 años como abogado y presidir una sociedad anónima 40 años, sus empleados se jubilaron con un haber de $ 22.000. "Felizmente no vivo de mi jubilación", dijo y descartó que piense hacer un juicio para acceder a la reparación histórica, aunque le llegó un aviso de que podía hacerlo. "No voy a buscar un abogado y yo ya soy abogado. ¿Pero saben qué dicen? Que si uno es abogado de sí mismo, el cliente es un tonto", tras reírse al respecto retomó la conversación más formal y advirtió que las reformas de infraestructura y transporte son imprescindibles para competir en el mundo.