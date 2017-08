Hacía meses que estaban en el banco de suplentes con la prohibición de hablar, por expreso pedido de la ex presidenta Cristina Kirchner. No lo dijo directamente pero allegados a ella habrían sido los emisarios que pidieron evitar declaraciones 'piantavotos'. Demasiado con el debut de Fernanda Vallejos, primera candidata a diputada por Buenos Aires cuando al responder sobre el ex Vicepresidente aseguró que la corrupción es un invento de los medios. No estuvieron en la campaña, ni en los actos y menos en las listas. Pero ayer iban a volver con el argumento de que tienen algo para aportar ne la discusión sobre la legislación laboral que impulsará el presidente Mauricio Macri. La Corriente K firmó la convocatoria a una charla donde los expositores serían Amado Boudou y Gabriel Mariotto. Estaba previsto que compararan la legislación laboral peronista con las intenciones del Gobierno. Se acreditaron para cubrir el evento desde C5N hasta Canal 13. También Infobae. Sin embargo dos horas antes se suspendió el encuentro. Y nadie explicó por qué. Aunque hacerlo tal vez sea tan obvio como innecesario.