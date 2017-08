En perfecto inglés Beatriz Nofal departía más que amigablemente con el ex embajador de los Estados Unidos, Noah Mamet, ahora en Argentina como empresario. El bullicio era tal en el salón contiguo a la conferencia del Council of The Americas, que sólo se oyó cuando le dijo: "You lost weight!". Radical, ex funcionaria del gobierno kirchnerista y sherpa del G20 hasta la llegada de Jorge Faurie a la Cancillería, Nofal esperó a un costado la salida del ministro de la Producción Francisco Cabrera. Enfundada en un elegante vestido negro con volado a la cintura que compró en una cadena internacional (igual al rojo de la polémica que vistió Juliana Awada pero también igual a aquel que antes, de otro diseñador, usó la Reina de España), la economista se escabulló entre quienes rodeaban a Cabrera. Eso sí se escuchó claramente: le pidió tomar un café algo que evidentemente era importante porque se quedó aliviada y exclamó con felicidad que había podido pedirle el encuentro.