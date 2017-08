Dicen que dicen que dicen. Rumores de toda índole se multiplican estos días. El más reciente da cuenta de un supuesto llamado de Máximo Kirchner a Alberto Fernández, el hombre al que cuando iba a Santa Cruz, el hijo de Cristina le cedía su cama de tan cercano que era con su papá. Fernández tuvo buen diálogo con el PJ Capital para la interna pero después los sorprendió yéndose con Florencio Randazzo. Ahora empezaron los sondeos que en el randazzismo dejaron trascender como el deseo de los allegados a Cristina Kirchner para que el ex ministro baje su candidatura. Del otro lado cuentan algo distinto. Versión Randazzo: el diputado Juan Cabandié, a quien Cristina trata como a un hijo y Máximo como a un hermano, tomó un café con Alberto Fernández y le pidió un gesto patriótico, que el ex ministro abandone la pelea. Versión 2: Cabandié tomó un café con Fernández para ver cuál es el análisis que hacen en su búnker sobre lo que se viene de acá a octubre. El 2019 además está en el horionte de todos, sea para renovar, sea para reconstruir o sea para reagrupar en torno a Cristina al Partido Justicialista. De todos modos, con el apoyo del Movimiento Evita y mientras hasta Sergio Massa intenta 'robarle' militantes, el "Flaco" no quiere dar el brazo a torcer. De hecho el ex ministro del Interior tiene la impresión de que 1País perderá en el camino más votos que él. To be continued…