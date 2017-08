En el bar, dentro de las una de las galerías del Hotel Alvear se juntaron en una mesa varios hombres de negocios mientras se desarrollaba el Council of The Americas. El tema era la embestida de Mauricio Macri contra los sindicalistas históricos, sobre todo luego de la marcha de esta semana. "El Caballo Suárez fue el primero de la lista -se recordó sobre las denuncias- pero de acuerdo a lo que me contó ayer un alto funcionario el próximo será 'Mr Cloro' por su relación con el caso Odebrecht que investiga el juez Sebastián Casanello", comentaron. El empresario hacía referencia a José Luis Lingeri, a quien llaman así en el mundo sindical. Llegó a manejar el gremio de Obras Sanitarias de la Nación cuando Carlos Menem decidió privatizarla y todavía sigue a cargo del gremio. Quien hacía el comentario, contó que es probable que en los próximos días Lingeri sea llamado a declarar en la causa en la que se investiga al ex director de AySA Carlos Ben y a su grupo familiar por la construcción de dos plantas de la firma estatal de saneamiento, una de ellas a cargo de la firma brasileña que generó el Lava Jato. "Ben, es íntimo amigo de Lingeri y fue puesto por él como presidente de la empresa AySA luego de que Néstor Kirchner decidiera echar al Grupo Suez de la Argentina en el 2006. Lo curioso, agregó, uno de los presentes, es que Lingeri haya estado de acuerdo con la privatización de los 90 y luego con la estatización "algo que no se entiende", dijo el empresario. Las sumas millonarias que demandó la obra están bajo sospechas y desde la Justicia consideran que los fondos "ilícitos" habrían "derivado en un importante sobreprecio de la planta potabilizadora" y en consecuencia "en el incremento patrimonial de sus ex directivos". La intervención del Gobierno en el gremio sería una de las posibilidades, tal como se hizo con Gladys González en el gremio de los porturarios para poner tras las rejas a Omar 'El Caballo Suarez', el primer sindicalista preso del Gobierno de Mauricio Macri.