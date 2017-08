La cena previa a la sesión del Council of The Americas, que habitualmente se realiza la noche anterior en el hotel Alvear, sirvió para homenajear al canciller Jorge Faurie. La costumbre es ofrecer un ámbito distendido donde empresarios, diplomáticos, patrocinantes, disertantes y algún miembro del Gobierno intercambien opiniones con discreción. El clima no fue diferente al de la jornada diurna pero hubo expresiones de preocupación, como era previsible, tras la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles a la importación del biodiésel de entre el 56 y 64%. Entre bocaditos de salmón Faurie explicó que desde Cancillería analizan los pasos a seguir y hasta admitió la "sorpresa ingrata" que significó este cambio en medio de acuerdos para el ingreso de limones a mercados americanos y de cerdos al mercado argentino. El jefe del Palacio San Martín habló de "reconducir la relación bilateral" mientras se excusaba por tener que faltar al panel al que había sido invitado. "Le planteamos que estamos preocupados y decepcionados, después de la amigable entrevista del Presidente con el presidente de Estados Unidos, después de la visita y los elegios de Pence que ahora apliquen aranceles nos ha defraudado", expresó Jorge Di Fiori, de la Cámara Argentina de Comercio en línea con lo que otros repetían pero pidiendo reserva. Faurie no estuvo por la mañana en el Alvear porque se aprestaba a viajar a Singapur, destino donde Argentina abre una nueva embajada, excusa que fue bien recibida entre los convidados. Treinta minutos duró su disertación que a puertas cerradas escucharon con atención Gabriel Martino del HSBC; Marcelo Midlin de Edenor; Facundo Gómez Minujin, de JPMorgan, el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja y el empresario Rodolfo Urtubey, entre muchos otros. El Mercosur, la OCDE y el G20 también estuvieron en el orden de la gala.