Círculo Rojo: De la 125, a Esteban Bullrich

No los une el amor sino el espanto. Mientras el lunes feriado alentaba a su hijo de 13 años, marcador central en la décima del Club Atlético Central de Córdoba, en el que Eduardo Buzzi está a cargo de las Relaciones Públicas, el ex titular de la Federación Agraria Argentina enviaba mensajes a Buenos Aires. No va a esperar a que el PJ encuentre un liderazgo alternativo a Cristina Kirchner (con quien se enfrentó por la resolución 125 que estableció las retenciones al campo) sino que planea enrolarse en las filas de Esteban Bullrich contra la vuelta de la ex Presidenta. Aunque vota en Santa Fe, ofrecerá hacer campaña y caminar por Buenos Aires. "Si él tiene ganas de que lo acompañe… mi referencia es Emilio Monzó, justicialista, lugar en el que he estado desde niño", se lo oyó decir al hombre que enfrentó a CFK, fue candidato a gobernador por el Frente Renovador y apoyó a Daniel Scioli tras desencantarse de Sergio Massa. "Es el pasado o una oportunidad de construir una República, con consenso y diálogo" se justificaba para no "volver para atrás con Cristina". Y calificaba a Esteban Bullrich como un "amigo" con el que quiere colaborar. Una más a favor de Cambiemos y contra CFK: el viernes 19 Buzzi estuvo en la cena que organizó Eduardo Duhalde y allí se sacó una foto con el concejal de Escobar 'Acero' Cali, hoy en las filas de Cumplir tras haber sido echado del bloque del FpV. "Sacame una foto con éste, en las marchas de la 125 estaba con Guillermo Moreno, vení sacame una foto", pedía el rosarino mientras se abrazaba porque, dijo, "al final de cuentas somos todos peronistas".