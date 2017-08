Círculo Rojo: Quiénes lograron las metas de Durán Barba

Sobre la base de los resultados electorales del 2015, el consultor Jaime Durán Barba armó un cuadro con las metas posibles en algunos distritos clave de la provincia de Buenos Aires donde, aunque no se ganara, cada voto que sumaban era importante. Algunos hicieron bien los deberes. Otros, no tanto. Para Avellaneda aspiraban a 35 puntos y quedaron dos debajo de la meta, según el escrutinio provisorio; en Almirante Brown de 32 en la aspiración, sólo se llegó a 26; en Florencio Varela, Lomas de Zamora, José C. Paz y Hurlingham Cambiemos frustró por casi 2 puntos los deseos del ecuatoriano mientras que en Merlo e Ituzaingó estuvieron en casi 4 puntos menos de lo deseado. En La Matanza, Moreno y Tigre, estuvieron un punto por debajo y en San Fernando fueron 5 puntos menos que el objetivo marcado. Los que superaron la meta, entre las zonas marcadas como importantes, están Berazategui (de 23 deseados se llegó a 26); Esteban Echeverría, Malvinas Argentinas y General San Martin (casi dos puntos arriba) mientras que en Escobar se subió un punto de lo anotado. ¿Habrá premios y castigos? Probablemente.