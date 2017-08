Cuando Cristina Kirchner en algún discurso habla de lo que le dijo "un amigo que no viene de la política, que llegó de España", se refiere al nuevo gurú en el que tanto confía. No se trata de un publicista sino de Jorge Alemán, psicoanalista y escritor que volvió recientemente a la Argentina para presentar un libro en coautoría con el filósofo Germán Cano. Con sus planteos en "Del desencanto al populismo", Alemán logró seducir el pensamiento de la ex presidenta y le da argumentos para explicar la derrota frente a Cambiemos, o el triunfo del macrismo, que para el kirchnerismo no se lee de igual manera. Los capítulos del libro ya dan pistas: Más allá del desencanto, Malas noticias, El Alma y la Economía, El intruso populista. Alemán además da su 'batalla discursiva' en las redes sociales y en radios o programas más cercanos a Cristina y dicta conferencias sobre comunicación. Incluso presentó su libro junto al ex ministro y diputado nacional Axel Kicillof en la facultad de Filosofía de la UBA tres días antes de las PASO. Alemán plantea que "la extorsión afectiva y el chantaje moral de Cambiemos presuponen un proceso de seudoinfantilización perversa de la población" . Y, sobre el recuento de votos que CFK denuncia, agrega: "Montaron un juego de voces conmovidas y de emotividad mientras enterrumpían el conteo".