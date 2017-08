Por obvias razones no hubo kirchneristas en los 15 de Duhalde (Cristina y Chiche Duhalde no pueden ni verse, la historia se remonta al 2003 y todo lo que sucedió después) pero sí saludos y presencias vinculadas al gobierno de Cambiemos. Distendido se lo vio a Jorge Todesca, director del Indec, que hizo algún pronóstico optimista sobre la inflación futura y un poco más serio se percibió a Javier González Fraga, presidente del Banco Nación. Hubo notorias ausencias que dejaron una mesa vacía en medio del salón: Ricardo Gil Lavedra envió un acotado mensaje; Roberto Lavagna, el ex ministro de Economía de Duhalde, envió un saludo muy cálido desde Coronel Dorrego; el ministro del Interior Rogelio Frigerio también se disculpó y la vicepresidenta Gabriela Michetti envió una carta excusándose por tener que atender asuntos familiares. Entre los que hablaron, hubo un discurso de Facundo Suárez Lastra quien en la previa admitía sus "cada vez más grandes diferencias" con Alfonsín, sentado en la silla contigua a la suya. "Pero nos conocemos desde hace tantos años, desde chicos, que está todo bien", aclaraba el candidato que desoyó la decisión de la UCR porteña y no quiso ir junto con Martín Lousteau en la lista. Arrancó su discurso con una humorada: "Me dijeron 'declarate peronista que acá te conviene' pero la verdad, no puedo". Hubo muchas risas en el Tenis Club.