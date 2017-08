El ex Presidente Eduardo Duhalde festejó sus 15. En realidad fue el aniversario del Movimiento Productivo Argentino en el que confluyen representantes de distintas fuerzas y sectores. Fue el viernes 18 en el San Juan Tenis Club en el barrio de San Telmo. Hubo varios radicales (Jorge Vanossi, su ministro de Justicia en el 2002, y Horacio Jaunarena, a quien fue a recibir hasta la puerta mientras repetía "bienvenido ministro bienvenido ministro", porque también él integró su gabinete y estuvo a cargo de Defensa). En la mesa central reapareció a su derecha Alberto Pierri y el senador Miguel Ángel Pichetto, además del ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Camaño y presidente durante 3 días, su esposa Hilda 'Chiche' Duhalde y Graciela Fernández Meijide. Muy sonriente y visiblemente más delgado, Ricardo Alfonsín bromeaba: "Acá estoy, aguantando el cuádruple by pass, no es fácil con todo lo que viene sucediendo". Completaban la mesa Ruben Salas, secretario general de los Químicos y Petroquímicos (Festikypra) y Facundo Suárez Lastra, candidato a diputado por 'Vamos Juntos' en la lista que lidera Elisa Carrió. Antes del postre, habló Duhalde. Primero recordó que "De la Rúa no nos dio bolilla cuando intentamos acompañarlo en el esfuerzo porque el 70% de los argentinos quería seguir en la convertibilidad y sí convocó a Menem a un diálogo político". Después contó cómo lo convenció Raúl Alfonsín para que acepte la presidencia ("él me buscaba y yo me escondía porque le decía que yo no tenía nada que ver, es el gobierno de ustedes le recordaba"). Y finalmente reveló que está recorriendo el país en auto con su amigo el Dr Horacio Pacheco, ex titular del PAMI y pediatra de sus hijos ahora ya grandes. Mientras apoyaba su mano izquierda en el hombro de su esposa, advirtió: "Tenemos que estar juntos, el año que viene va a haber muchas dificultades y tenemos que armar una red". Los que lo precedieron, también hablaron de consenso y fueron muy amables con el Gobierno.