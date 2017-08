La cena anual de fundación Tzedaká reunió a más de mil personas en La Rural el jueves por la noche. Allí se anunció que el economista Miguel Kiguel -que hace más de quince años venía vinculado con la institución- será su presidente por un año. "Esta vez no les voy a hablar del dólar ni de la inflación, sino de solidaridad", comenzó en su discurso. Pero también hubo lugar para el humor, que estuvo a cargo de Campi, con una personificación espectacular de Tato Bores. El "monólogo nacional" no tuvo nada que envidiarle a aquellos inolvidables que el famoso humorista desplegaba los domingos por la noche en Canal 13. "No ver al Once con manteros es más raro que imaginarse a Rodríguez Larreta con pelo", fue el primero de las decenas de chistes que desplegó ante la carcajada de muchos de los principales empresarios del país. En el cierre, no podía faltar el latiguillo de despedida del inolvidable Tato: "Vermú con papafritas y…good show!"