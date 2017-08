La respuesta, "me voy unos días" (y no por trabajo), se repite entre funcionarios nacionales, provinciales o de la Ciudad. El alivio del resultado electoral habilitó escapadas como las que suele tomar el propio presidente Mauricio Macri (ahora en Villa La Angostura) antes de retomar la gestión y la campaña para octubre. De Nación se tomaron unos días, entre otros, Marcos Peña y Carolina Stanley. Y, con María Eugenia Vidal también en el sur, algunos integrantes de su equipo están ya de descanso, entre ellos Federico Salvai, quien conformó el equipo de campaña y además es marido de la ministra de Desarrollo Social. Oficialismo y oposición, están on vacation. Elisa Carrió se despidió de sus colaboradores con un "me voy al campo" sin dar más detalles. Ella volverá en una semana. Otro que se va es Martín Lousteau pero no da pistas mientras que Cristina Kirchner estaría postergando sus ganas de ir a El Calafate, concentrada en la reorganización de su estrategia para octubre y porque estos días tiene a sus tres nietos en Buenos Aires. Aunque… nunca se sabe.