"Calavera no chilla", dicen que dijo el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, mientras en la Legislatura, a metros de su oficina, comenzaba el escrutinio definitivo de votos. Precandidato a diputado nacional dentro de Unidad porteña, enfrentó a Daniel Filmus y a Itaí Hagman. En la noche del domingo empezó a sacar cuentas y no le daban bien por lo que advirtió a los suyos que podría haber habido "picardías". En Villa Lugano su sector sólo tuvo fiscales generales lo que no le permite más que tener sospechas sin certezas. Eso sí, contó a circunstanciales visitantes que le llama la atención haber tenido 20 votos en una mesa y en la de al lado, ninguno. Como economista hizo números después de escuchar a a peronistas que prometieron darle su voto. En su entorno creen que si hubiera tenido dos votos más de los que le contabilizaron por cada una de las 7000 mesas de votación porteñas, llegaría al 3% que lo habilite a estar en la lista de candidatos a diputados. Por ahora se queda afuera con 13,50% del total del frente y como firmó un acuerdo casi 'prenupcial', "el que gana conduce en la Capital", plantea listo para seguir a Filmus en la campaña.