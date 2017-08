Uno de los intendentes que se quedó con Florencio Randazzo es Ricardo Alessandro, de Salto. Pero… ¿hasta cuándo? No tardará en hacerse viral el audio donde plantea que "Randazzo en vez de arrastrarnos en esta elección nos ha firmado un certificado de defunción". En el municipio bonaerense, ganó Cambiemos, seguido de Unidad Ciudadana y 1Paìs. El frente Cumplir quedó cuarto e incluso con menos votos para la categoría senador que para el resto. Cuando Alessandro habla de que el ex ministro del Interior no los "arrastró" piensa en su hijo, Camilo, que se presentó como primer precandidato a concejal y ahora tiene que rearmar su estrategia. Evidentemente la suma de Randazzo más Alessandro no funcionó pero aunque hay quienes sospechan que hay divorcio político en puerta, el jefe comunal asegura que se queda donde está.