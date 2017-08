En el sciolismo siguen enojados con La Cámpora y a veces ese enojo no se disimula. El propio ex candidato a Presidente Daniel Scioli, quinto en la lista de candidatos a diputados nacionales de Unidad Ciudadana, acotó su rol en la campaña a recorridas por el Conurbano y el interior bonaerense con una agenda que nada tuvo de casual. En Florencio Varela le puso el cuerpo a la lista de candidatos a concejales que apadrinó el intendente y candidato a diputado provincial Julio Pereyra (encabezada por Daniel González y una histórica local, Laura Ravagni,). Del otro lado quedó una una lista de La Cámpora más Nuevo Encuentro y hasta Máximo Kirchner, Eduardo 'Wado' de Pedro y 'El Cuervo' Larroque compartieron acto con el precandidato local, Héctor Salatino. El resultado a favor de los ahijados del "barón" (61 a 38) fue celebrado tanto por Pereyra como por el ex candidato presidencial.