La diferencia de 6915 votos entre Cambiemos y Cristina Kirchner no es todavía una preocupación para las autoridades electorales de la provincia de Buenos Aires. Pero sí provoca temor si esa diferencia tan exigua, o inclusive una mayor, se mantiene en los comicios de octubre donde el resultado se transforma en cargos. La diferencia del 0,08% (o la diferencia que se establezca en el escrutinio definitivo) entre ambas fuerzas no cambia nada, plantean a la espera de la competencia de fondo entre el macrismo y el kircherismo en octubre. Dentro de dos meses ya no estarán tranquilos. "Van a venir con el cuchillo entre los dientes", grafica una fuente electoral preocupada por lo que hagan en Cambiemos o en Unidad Ciudadana en la competencia por dos senadores o uno, según quién se quede con el primer o segundo lugar. Si la diferencia se mantiene, la pelea será dura y puede trasladarse a la justicia. Sólo se alejarían los fantasmas si hay mayor participación en la general que en la PASO, en primer lugar. Y, en segundo lugar, cómo se reparten los 360.000 votos de aquellos ciudadanos que votaron por un partido, frente o candidato que no superó el piso del 1,5% para pasar a octubre. El tercer motivo, es político. Que haya migración de votos de Sergio Massa o Florencio Randazzo hacia el macrismo o el kirchnerismo.