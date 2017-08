El anuncio de Mauricio Macri sobre su saludo a las 23 anticipaba un resultado oficial certero para esa hora. No fue lo que ocurrió y la mañana del lunes encuentra a funcionarios de Cambiemos y miembros de los equipos de campaña enmarañados en pases de factura. Se cantó victoria antes de tener números finales y mientras los datos de la Provincia se cargaban con tendencia favorable a Esteban Bullrich. Así, la madrugada encontró a Cristina Kirchner recuperándose con los votos del Conurbano y con su propio festejo mientras señalaba con el dedo a Cambiemos. Cuatro puntos de ventaja daban en la tarde del domingo las mesas testigo en las que la fuerza del Gobierno confía. Hubo prudentes que hablaban de dos puntos. Y la gobernadora María Eugenia Vidal festejó pero sin decir "ganamos". El planteo hoy es que primero tendrían que haberse subido los telegramas del Conurbano y que quien fuera creciendo fuera Bullrich al ingresar los votos del interior bonaerense y no al revés, como ocurrió. Se hubiera presentado entonces como un empate en el que un ex ministro se posicionó voto a voto con una ex Presidenta. Para Santa Fe, se pasa la misma factura interna.