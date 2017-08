Obras son amores y no buenas razones, suelen decir aquellos que tienen buenos gestos y no piden nada a cambio. Durante todo el sábado, en el predio de Tecnópolis, se realizó el tradicional evento Un sol para los chicos, transmitido por TV, con muchos sponsors y famosos ayudando a recibir donaciones. En la previa al día de la elección hubiera sido una vidriera que la entidad prefirió no contaminar. De hecho trascendió, muy reservadamente que hubo un político (o políticos) que ofreció (¿ofrecieron?) hacer alguna donación. Pero… pidieron subir al escenario y ante la negativa de los organizadores los generosos donantes se arrepintieron. Para evitar malos entendidos Unicef habría sugerido entonces que no hubiera funcionarios presentes. El VIP reservado para empresarios y otras figuras importantes estuvo vacío. Sólo pasó por allí el ministro Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en su rol de responsable del predio de Tecnópolis, quien no salió al aire ni tuiteó. Otro apoyo estatal fue el del Mercado Central de Buenos Aires, que fue uno de los sponsors y además repartió fruta para promover la comida sana entre los chicos.