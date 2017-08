Mientras Cristina Kirchner bromeaba por Twitter con su nieto Néstor Iván sobre las faldas, sus ex consuegros y padres de su nieta Helena, Mary Fleming y Fernando Vaca Narvaja, se fueron hasta Tigre donde fueron fiscales en la interna de Unidad Ciudadana. Con domicilio todavía en San Carlos de Bariloche, el ex número 3 de Montoneros y su mujer (que hoy cumple 62 años) no viajaron a votar pero en cambio fiscalizaron para Carmen "Lizu" Salcedo, precandidata a concejal por el Polo Social y ex militante de la Juventud Peronista zona norte, además de ex directora del PAMI entre otros cargos que ocupó como militande de Néstor Kirchner. Tigre es uno de los municipios donde no hubo unidad y los Vaca Narvaja fueron a cuidar los votos en la interna contra la lista para la que militó el propio Máximo Kirchner, quien el 9 cerró allí la campaña junto a Roxana López, de La Cámpora, y Lucas Gianella, de Kolina. Eso sí, Camilo Vaca Narvaja, el papá de Helena y ex pareja de Florencia Kirchner votó por Cristina Kirchner en La Matanza y dijo que se viene "el Cristinazo".