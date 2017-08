Triunfo con sabor a revancha. Hubo desahogo para el team de Casa Rosada, que tomó como una afrenta pública el "Círculo Rojo" que reveló la derrota del sábado último con un gol en tiempo de descuento. "Ahora llamen a Infobae", toreó uno de los que saboreó el triunfo la noche del miércoles en el clásico del fútbol semanal de la quinta de Olivos. Según el equipo oficial fue 8 a 2, con formidables actuaciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del intendente Jaime Méndez -un virtuoso-, que cortaron una sequía de varias fechas. Los visitantes se habían puesto en ventaja casi desde el vestuario, con dos goles de Ignacio Pérez Riba, jefe de Gabinete del ministro Francisco Cabrera, pero la sed de venganza del equipo de Casa Rosada fue demoledora. La visita se quejó por la no convocatoria de Tomás Kroyer, el funcionario de Cancillería que marcó el tanto ganador del fin de semana pasado en tiempo de descuento. Y no repararon en que Pérez Riba se olvidó de poner los botines dentro del bolso: tuvo que pedir prestados. Para el equipo ganador no sólo hubo revancha. También gastadas internas: recuerdos a Rogelio Frigerio, ausente con aviso, que se jactaba de que solo ganaban con él. El gran derrotado: el arquero Claudio Avruj que fue la figura el sábado y esta vez su arco fue un colador. Los ganadores brindaron con whisky mientras algunos de los perdedores se compensaron, tras el asado, con brownie de chocolate reforzado con dulce de leche, crema y un copete de merengue italiano.