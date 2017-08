Los hinchas de River que se acercaron en la noche del martes al Monumental sufrieron más de lo previsto. Esperaban una clasificación cómoda a los cuartos de final de la Copa Libertadores luego de la victoria que habían conseguido en Paraguay, en el inicio de la serie, por 2-0 frente a Guaraní. Pero el partido se complicó y hubo que esperar hasta el segundo tiempo para que Javier Pinola sellara la suerte de la llave. Reconocido simpatizante "millonario" allí estaba el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien tuvo una preocupación extra durante el evento. Mientras sufría con los ataques del equipo visitante y las salidas a destiempo del arquero Germán Lux, su teléfono no paraba de sonar. Tanto sonó que tuvo que mirar de reojo la pantalla del celular con toda la intención de filtrar la comunicación entrante. No pudo. Le cambió el gesto de la cara, se puso serio, cambió también el tono de voz y atendió. "¿Qué es ese 'kilombo'? ¿Estás en el gallinero?", escuchó una voz conocida del otro lado de la comunicación. "Sí, nosotros jugamos la Copa, no como ustedes", contestó esbozando un tono de chicana. Su interlocutor boquense tragó saliva para digerir la ironía. Era el presidente de la Nación, Mauricio Macri.