La industria automotriz también se equivoca. No todos fueron aciertos. No todas sus creaciones convencieron. Los fabricantes más valiosos del mercado esconden entre sus páginas doradas, entre sus autos de culto, vehículos enraizados a la idiosincrasia popular, modelos que los avergüenzan. Son víctimas de estrategias comerciales precarias o urgentes, apuestas más audaces de lo aconsejable, innovaciones que no comulgan con la personalidad de la firma, invenciones desproporcionadas. Carentes de carácter, de calidad, de oportunismo. Todos modelos que repitieron la cronología: nacieron, fracasaron y cesaron su producción.