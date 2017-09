Una eminencia en materia automotriz. Fue el histórico presentador del programa The Tonight Show entre 1993 y 2009. La leyenda dice que volvía a su casa después de cada grabación en un auto diferente. Todos integran su colección personal que, lejos de significar ostentación, esconde un ingenuo fanatismo que combina emoción y obsesión. Tiene más de 200 ejemplares en un depósito que bautizó "Big Dog Garage". Tiene y no los acumula. No se considera un coleccionista: "Nunca vendí ninguno. Los compro porque me gusta manejarlos".