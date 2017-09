"Soy un loco de Aston Martin, me gustan los Porsche, adoro el Citroën Mehari, me gustan los pequeños Alfa Romeo de los años 60, el Citroën SM, el Lancia Aurelia". Son los gustos de Alexander Marval, director de diseño de Citroën desde 2012. Tres años después de su asunción definitiva -había orquestado ideas dentro de la marca para concebir el prototipo C-Airdream y el Citroën C4 coupé-, creó un modelo que fue premiado como el "World Car Design of the Year" ("mejor diseño de autos del año"). Es innegable que el C4 Cactus tiene un fuerte contenido visual: sus protectores en las puertas denominados Airbump por la marca le otorgan innovación, originalidad. Marval fue el creativo detrás de la obra.