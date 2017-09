Su devoción se limitaba al sentido figurativo, visual, abstracto del bien automotor. No tenía muchos; tenía buenos. Los disfrutaba de una manera alternativa, presencial, no dominante. No los manejaba; no sabía, no tenía registro de conducir. Disponía de un equipo de tres choferes que conducían su pequeña pero distinguida flota de autos. La colección comprendía cuatro vehículos, una edición homenaje y la canción que expresaba "estoy enamorado de mi auto, tengo un sentimiento por mi automóvil".