Dorothy Levitt escribió "The Woman and the Car: A Chatty Little Handbook for the Edwardian Motoriste", un libro -publicado por primera vez en 1909- que aborda la experiencia femenina de la conducción en una conducta dominada históricamente por los hombres. Nació en Londres en 1882, fue la primera piloto en ganar una carrera de autos en 1903 e inspiró la creación de un componente que pasó a integrar la fisonomía tradicional de un vehículo: el espejo retrovisor. "Las mujeres deberían colocar un pequeño espejo de mano en un sitio adecuado del coche y elevarlo de vez en cuando para poder mirar hacia atrás durante el trayecto", figura textual en un extracto de su publicación.