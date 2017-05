El mejor futbolista de todos los tiempos padece de "fiebre de tuerca", retazo de una idiosincrasia nacionalista, porción de una "argentinidad" innegable, más allá de las discusiones urbanas que dividen la aceptación cultural de Diego. Su extensa flota de vehículos evidencia un deseo cumplido: comprarse y cambiar de autos. Su hija Dalma contó una anécdota que pinta la devoción del diez: "Me acuerdo que una vez íbamos caminando, vi un auto que me gustó y dije 'qué lindo auto', como podría haber dicho 'qué lindo árbol'. Yo tenía 12 años, y al día siguiente me encuentro con un auto igual estacionado en la puerta, con un moño gigante y un fotógrafo que mi papá había contratado para retratar el momento. Me acuerdo que dije que no, que no quería un auto, y mi mamá me dijo que estaba bien, que se lo devolviera. Pero él no podía entender que yo no quisiera su regalo. Entonces le dije que tenía 12 años, que no podía manejar. 'Bueno, que lo manejen tus amigos', me respondió. Le tuve que explicar que mis amigos también tenían 12 y tampoco podían manejar. Al final lo aceptó de vuelta, no sé qué habrá hecho con el auto. Con el tiempo entendió lo que le estaba diciendo".