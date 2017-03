Jean-Philippe Imparato, CEO de la marca Peugeot, celebró la coronación: "Estoy particularmente orgulloso y muy complacido de que el nuevo Peugeot 3008 haya ganado el premio Car of the Year 2017. Este trofeo es la culminación de cinco años de trabajo increíble de los equipos de la marca y de nuestro grupo". El Car of The Year 2017 se suma a otros veinte premios recibidos por el 3008, distinguido por su rendimiento, diseño interior y espíritu estilístico.