Mike Duggan es el alcalde de Detroit, ciudad sede del primer gran Salón del Automóvil del año. En su inauguración, habló ante más de 300 personas, todas mayores de treinta años. En su charla, titulada las "Ciudades del mañana", dijo que "los Millennials no están preparados para manejar porque solo se preocupan por contestar los mensajes de texto en sus celulares". No es la primera vez -ni será la última- en la que Millennials, mañana y autos compartan debate. Entender, asimilar y congeniar con la generación más incomprendida, sensible e independiente de la historia es el desafío de las automotrices.