Porque a Pechito, claro, le gusta manejar. "Pero disfruto cien veces más manejar un auto de carrera que uno de calle porque voy a fondo sin importarme si está la policía atrás de una curva esperándote con un radar", reconoció. Y en representación de sus colegas, generalizó los gustos de los corredores: "Los pilotos eligen siempre un deportivo para andar por la calle. Por más que no se deba andar muy rápido, a nosotros nos gusta seguir disfrutando de un auto con mucha potencia". Pechito no se sumó a la moda de los SUV: "A mí me gustan los autos ágiles, con los que pueda acelerar y pasar a otro auto rápido; los que sentís que te exigen a pisarlos más".