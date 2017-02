La idea es que para ver a los taxis de Londres no tengan ir únicamente a Londres. Puede que ya no sean negros, que no tengan el volante a la derecha, puede incluso que con estas transformaciones cabales hayan atentado contra su figura icónica. Pero a costa de expandir y proliferar su épica a otras capitales europeas: los míticos taxis londinenses visitarán otros mercados fuera de la isla para 2018.