Tras el periodo de servicio del Lincoln Town Car que movió a George H. W. Bush, los Cadillac recobrarían su protagonismo: la serie Presidencial Cadillac Fleetwood Brougham, un modelo con estilo poco innovador y no tan deslumbrante, pero que tuvo de particular su nacimiento, ya que a partir de este prototipo modelo '93 no se modificaron más ejemplares existentes, sino que el diseño, el desarrollo y la construcción -realizado en un completo secreto- se llevó a cabo desde su origen. Fue el vehículo insignia en la era de Bill Clinton.