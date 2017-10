En mi caso, creo que esas fueron todas las preguntas que se hicieron antes de decidirme sacarme de las celebraciones nupciales de mi familia política. Cada uno vino con una excusa diferente: que a cada boda que atiendo yo sola servirá para hacerme sentir triste o que ir sola me haría sentirme fuera de lugar y evitar que me divierta. Hacer este tipo de suposiciones me quita la capacidad de elegir lo que puedo hacer y lo que no en mi nuevo estado civil. Dudo que se haga tal análisis de cada persona divorciada o soltera que es invitada. Si siento que la situación puede ser demasiado dolorosa tomaré la decisión de no asistir. Me he esforzado mucho para volver a la vida normal y he hecho de todo para seguir conectada a la familia de mi difunto cónyuge. Cuando las expectativas de otra persona me impiden hacerlo, mi corazón se rompe de nuevo.