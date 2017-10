Mientras repasaba cuántos exs tenía como amigos, no estaba segura si quería o necesitaba tener otro en la lista. La mayoría de ellos fue de relaciones en mis veinte. Ellos me han dado consejos de relaciones y viceversa. Ha llegado un punto en el que somos más amigos que "ex". Con dos de ellos, incluso he bailado en sus respectivas bodas. Otro ha montado un club de lectura del que he formado parte durante varios años. No estoy llorando por ninguno de ellos. Más bien quiero que sean felices, al igual que estoy segura que ellos desean lo mismo para mí.