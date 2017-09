No voy a recomendarte que leas mucho acerca de la crianza de los hijos. ¿Es eso porque lo que hay por ahí es bueno y malo? No. Recomiendo permanecer alejado de los libros porque sus búsquedas están alimentando tu ansiedad en lugar de dar sed a tu conocimiento. ¿Qué tan poderoso crees que eres como padre o madre? La vida repartirá y la única manera que tienes de evitar la miseria es no vivir, y esa no es una opción deseada.