Este tipo vino es un producto muy popular entre los consumidores, pero no ha sido bien recibido por la comunidad enófila de Europa, donde el azul no es un color apropiado para relacionarlo con el vino. La empresa, de hecho, fue multada por el Ministerio de Agricultura del Gobierno de España por violar la reglamentación vinícola y la etiqueta dice que su contenido es 99 por ciento vino y un 1 por ciento mosto de uva. En Estados Unidos, sin embargo, no existen tales restricciones y se llamará "blue wine" (vino azul) cuando se venda en Florida, Massachusetts y Texas a partir de este mes y, seguramente, en otros estados de la nación.