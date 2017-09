Recientemente, el Hilton McLean en Virginia se convirtió en uno de los dos hoteles de la cadena que ofrece el servicio Five Feet to Fitness en los cuartos, con once piezas de equipamiento y accesorios para ejercicios. Incluye una bicicleta Wattbike y un Gym Rax, una estación de entrenamiento que permite a los huéspedes hacer deporte. La atracción principal es la pantalla táctil con más de 200 videos, tutoriales sobre el equipo, ejercicios de ciclismo, entrenamiento de alta intensidad y clases de yoga.