Así que has tenido el coraje de intentar hacer yoga… ¡Felicitaciones! Pese a eso no estás muy seguro sobre qué esperar o llevar a tu primera clase. No te preocupes. Tenemos los consejos prácticos de dos instructores de yoga, Irene Pappas (@FitQueenIrene) y Ahmed Jabali-Nash (@yogiman_83), que te ayudarán a sobrevivir y prosperar tras tu primera sesión.