De acuerdo a Michel Miller, director del Centro de Cardiología Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland y autor de Heal Your Heart: The Positive Emotions Prescriptions to Prevent and Reverse Heart Disease (Cuida tu corazón: la receta de las emociones positivas para prevenir y revertir la enfermedad cardíaca), no todo tiene que ver con el ejercicio y la comida. La fuerza del corazón también puede verse afectada por el estrés y la salud emocional.