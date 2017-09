Así que cuando me relajé en un kayak durante una tarde de verano me sorprendió ver una pequeña playa por Manhattan Island. Navegar por el núcleo de la ciudad de Nueva York te hace ver la fuerza de la naturaleza y el imponente trabajo del hombre, algo que pasa en cualquier lugar de Estados Unidos. Es un viaje extrañamente conmovedor y evocador, incluso para alguien que no tiene raíces en Nueva York o que ni tan siquiera tiene mucho conocimiento de la historia de la ciudad. Lo curioso es que no es difícil hacerlo.