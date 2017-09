La respuesta, hasta ahora, no es muy agradable. Las pérdidas que han estado experimentando Hertz Global Holdings Inc. se están acumulando y Avis Budget Group Inc. acaba de reducir su pronóstico de ganancias. Los inversores han pagado un precio muy alto. Los problemas con las flotas de alquiler son una de las razones. En los últimos años, Hertz compró más autos de los que necesitaba y ha estado luchando para desprenderse de ellos a un precio decente.