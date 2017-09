He experimentado la ansiedad y la depresión durante años y soy una de esas propietarias de mascotas de las que habla Marx: soy una millennial sin hijos, aunque mi perro es el centro de mi universo. Cuando estás en esos días en los que no te levantarías de la cama, mi perro Gus me busca entusiasmado para comer o para dar un paseo, y eso es lo que me motiva a comenzar el día. Incluso cunado no estoy en medio de un ataque de ansiedad, todavía quiero estar con él y pasearlo en público. No soy la única. Para mí y millones de estadounidenses, la discriminación contra las mascotas en los espacios públicos refleja una anticuada concepción del papel de las mascotas en el desempeño en la vida de las personas.