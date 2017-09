Cuando era adolescente tuve una relación muy turbulenta con mis padres. No los dejé entrar a mi vida. Por miedo y por no saber qué es lo que estaba pasando, hicieron preguntas, manifestaron su preocupación y su temor por lo que podría desencadenar esa situación. Me preguntaron cosas del tipo "¿Por qué no puedes parar esto?".